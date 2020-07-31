Двір на Протасевича у Тернополі перетворили на проїзну дорогу (фото)

Мешканці будинку на вулиці Протасевича, 18 у Тернополі скаржаться, що їхній двір зробили проїзним.

Вже понад 6 років водії значно скорочують собі шлях, з’їжджаючи з головної дороги на цю прибудинкову територію. Тим самим вони створюють неабияку загрозу для дітей, які граються у дворі.

За допомогою місцеві мешканці звернулися до голови обласного осередку партії «Хвиля» Олексія Станька.

– Ремонт Гаївського мосту добряче затягнули. Через це на об’їзній – постійні затори. Аби якось їх уникнути, водії намагаються проїхатися двором на Протасевича, 18. Ганяють тут і вдень, і вночі. Цим вони створюють незручності для дітей, які не можуть вільно гратися на прибудинковій території, а також літнім людям. Ні правоохоронцям, ні чиновникам міської ради до того немає діла. Аби вирішити проблему з проїздом та домогтися облаштування нового, а головне – безпечного майданчику для дітей, ми ініціювали збір підписів місцевих мешканців, надалі звертатимемось з ним до міськради та ЖЕКу, – пояснив Олексій Станько.

Місцева жителька пані Олена розповідає, часто водії зовсім не обмежують себе у швидкості, проїжджаючи прибудинковою територією на Протасевича.

– Раніше у нашому дворі були суцільні ями. Відтоді, як 6 років тому дорогу відремонтували, спокою не маємо. Машини, аби скоротити собі шлях, мчать попри наші вікна. На знак заборони в’їзду ніхто не зважає. Міськрада на наші прохання теж не реагує. Якось місцеві жителі навіть насипали тут каміння, аби перекрити цей все дозволений в’їзд. Однак згодом його прибрали, бо такі дії людей назвали незаконними. Нам страшно випускати дітей гратися на вулицю, бо автомобілі тут женуть без правил. Майданчика також немає, лише кілька якихось стародавніх металевих конструкцій, якими діти тільки калічаться. Коли будували сусідній будинок, то в нас забрали стадіон, обіцяючи натомість новий дитячий майданчик. У результаті немає нічого, – каже пані Олена.

Олексій Станько разом із місцевими мешканцями ініціювали звернення до міськради та ЖЕКу з приводу проблем, пов’язаних з безпекою руху на Протасевича, водовідведенням та облаштуванням дитячого майданчику.