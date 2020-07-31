На будинках у Тернополі встановлюють вловлювачі фасадної плитки

Працівники ДП “Люкс Житло” ПП “Люкс” встановлюють вловлювачі фасадної плитки. Проблема із падінням фасадної плитки Тернополі доволі поширена, адже стосується значної кількості житлового фонду. За радянських часів будівельники облицьовували фасади багатоповерхівок плиткою, яка тепер через вплив різних факторів відпадає від стін. Обслуговуючі підприємства, зокрема і ДП “Люкс Житло” ПП “Люкс”, які обслуговують будинки, яким притаманні такі проблеми, влаштовують вловлювачі плитки, щоб перебування тернополян під багатоповерхівками було безпечним. Зокрема, такі обмежувачі влаштовані у будинку на бульварі Пантелеймона Куліша, 10.

Тернопіль житлово-комунальний