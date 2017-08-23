Двом підозрюваним у збуті наркотиків загрожує тюрма

За принципової позиції прокуратури Тернопільської області скасовано рішення слідчого судді про зміну запобіжного заходу двом підозрюваним у збуті психотропних речовин.

Так, при продовженні строку тримання під вартою підозрюваним , слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду було зменшено раніше визначений розмір застави підозрюваним двом наркоторговцям із 800 тис грн. до 250 тис грн та із 600 тис грн до 150 тис грн відповідно.

Така позиція слідчого судді міськрайонного суду за апеляційною скаргою процесуального прокурора визнана незаконною. Відтак, до підозрюваних застосовано раніше визначений розмір альтернативної застави, а самих підозрюваних, котрі на час апеляційного перегляду вже сплатили заставу у зменшеному розмірі і вийшли на волю, взято під варту в залі апеляційного суду.