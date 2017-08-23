Біля віадуку в с. Плебанівка проведено флешмоб до Дня Державного Прапора України (фото)

В с.Плебанівка Теребовлянського району біля віадуку проведено флешмоб до Дня Державного Прапора України «Селфі з прапором», який розпочато Міністерством закордонних справ України.

Зведення 9-ти аркового залізничного віадука датується 1896 роком. Головне його призначення – полегшення подолання різних перешкод на місцевості залізничним транспортом.

Плебанівський віадук увійшов до десятки найкрасивіших мостів України.

Під час поїздки на поїзді через віадук відкриється просто казковий і дивовижний краєвид. Цікаво, що схожа конструкція є в шотландському селі Гленфіннан, який відомий завдяки фільмам “Гаррі Поттер”.

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