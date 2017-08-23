У середмісті Тернополя перехожих запросили присісти на “Диван Незалежності” і порівняти себе з Почекуном

Сьогодні на Театральному майдані в Тернополі відбулася акція «Диванна НЕ/залежаність – українська НЕ/залежність». Символічною інсталяцією організатори акції запросили тернополян полишити зону комфорту і почати діяти, приймати рішення, опонувати проблемам.

– В рамках акції запрошуємо тернополян присісти на «Диван Незалежності», «подивитися» телевізор, сфотографуватися з Почекуном та мотиваційними таблицями, – розповів координатор всеукраїнської ініціативи «Активна громада» в Тернополі Рустам Ергешов. – Таким чином намагаємося мотивувати тернополян покинути диван і почати діяти по-справжньому, аби Україна стала справді незалежною.

Також активісти розповідали перехожим про інструменти прямої демократії, цікавилися проблемами мікрорайонів, будинків міста та повідомляли про варіанти вирішення цих проблем. За потреби допомогали підготувати звернення до міського голови чи відповідних управлінь. Зокрема, за словами Рустама, за результатами торішньої такої акції до міської ради подали кілька звернень.

– Теперішні люди дуже пасивні, лінуються зважитися на зміни або бояться, що їхні персональні дані будуть використані неналежним чином, – зазначив Рустам Ергешов. – Сподіваюсь, наша акція спровокує тернополян задуматися про своє пасивне становище, сидячи перед телевізором. Я вважаю, що Україна буде незалежною тоді, коли ми позбудемося диванної залежності.

Використаний в акції персонаж Почекун — це скульптура нідерландської художниці Маргріт ван Бріфорт, створена 2016 року для Лейденського університету (Нідерланди). За задумом автора — це “моторошна і незвичайна суміш людини із північним морським слоном і величезною личинкою комахи, без ніг, зате з людськими руками й безліччю складок, яка, здається, відображає сувору дійсність будь-якої події, що відбувається в житті”. Почекун присвячений пацієнтам, які довго очікують на прийом до лікаря. За словами скульптора, вона надихалася людьми, що сидять у черзі до лікаря, і залами очікування.