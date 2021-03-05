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Новини Тернополя 

Під колесами автомобіля опинилася 15-річна тернополянка

Irena 0 Views Прокоментуй!

Переходити дорогу необхідно тільки на зелене світло світлофора біля знаку “Пішохідний перехід” чи розмітці «зебра», – про це потрібно пам’ятати як дорослим, так і дітям. Проте не всі дотримуються цих правил.

Третього березня під колесами автомобіля опинилася п’ятнадцятирічна тернополянка. Дівчина вирішила перейти дорогу на червоне світло світлофора і як результат – її збив водій таксі.
Потерпілу з закритим переломом великогомілкової кістки, забійними саднами обох колін та плеча доправили до лікарні. Після надання меддопомоги школярку відпустили додому.
У водія відібрали взірці крові на вміст алкоголю.

Безпека на дорозі залежить від кожного з нас! Пам’ятайте це й бережіть себе!

© Офіційний сайт Національної поліції

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