Двоє пацанів з Тернопільщини обікрали цукроварню

Про факт крадіжки з території цукрового заводу, що Бучачі, поліцейських повідомив охоронець підприємства. На місці злочину правоохоронці застали двох підлітків – 17-річного та 16-річного братів із села Підзамочок.

Як встановили правоохоронці, обоє хлопців навчаються в школі-інтернаті. На територію заводу проникли шляхом вільного доступу, назбирали різних металевих предметів і вже спішили покинути цукроварню, як потрапили на очі охоронцеві.

Під час огляду в неповнолітніх було виявлено понад шістдесят кілограмів брухту. Школярі зізналися, що хотіли таким чином трохи підзаробити.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.