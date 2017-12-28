Володимир Бачинський з полону повертається додому на Тернопільщину

Сержант БАЧИНСЬКИЙ Володимир Васильович, КОДЬМАН Олексій Сергійович та ГУЛЬКА Василь Миколайович зустрічатимуть Різдвяні свята вдома. Тернопільські воїни довший час перебували в полоні ДНР. А сьогодні на Донбасі почався обмін полоненими за формулою 74 українці на 306 осіб.

З окупованої частини Донбасу вже звільнено 73 українських заручників. Про це повідомила представник президента України у парламенті Ірина Луценко на своїй сторінці у Facebook.

У списку звільнених:

Абрамов О.О. Арбузов О.І. Ахмеров. А.О. Бердник Д.О. Бєлов Ю.С. Бесараб А.Ф. Богдан В.С. Бучок В.М. Віндюк А.В Гайова Г.Л. Гашпор К.В. Герасименко М.М. Гладкий С.В Голіков О.О. Гулька В.М. Даркін О.В. Іовов М.М. Казначеєв Е.Г. Калін О. Кириченко О. Кодьман О. Козловський І. Кононенко Є.М. Кононенко І.М. Костенніков А.Т. Канарський О.Г Коць Л.Р. Кусков О.О. Кушпіль О.О. Лазаренко О.Ю. Левашов Д.О. Любчук В.П. Ляса І. Морозов О. Неделяєв Е.В. Недосєкін В.Б. Новицький А.С. Овчаренко В.В. Олійник О. Петрачкова О.Г. Політова О.П. Попов О.В. Радовець В.Н. Радулов С.М. Сапожніков І.В. Симоненко Є.В. Сичов Л.М. Сінченко Г.А. Соболєв М.В. Старченко С.І. Тиренко І.В. Юрбаш П.В. Фомічьов В.І. Храмих О.М. Чмерук А.В. Чулга О.М. Чуденцов Є. Швайко В.Ю. Яковенко І.С.

Прізвища ще 14 звільнених наразі уточнюються.

За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручники, 16 українців перебували в полоні самоназваної «ЛНР». З окупованої території Донецької області повернулися 57 українців.