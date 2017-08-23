Дитяче інфекційне відділення будуть ремонтувати за кошти тернопільського бюджету

У 2017 році запланований капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення (зокрема ІІ поверху) Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. Як пояснюють в відділі охорони здоров’я, на капітальний ремонт цього приміщення міською радою виділено 350 тис. грн. та ще очікується більше 1 млн. грн. з державного Фонду регіонального розвитку.

Капітальні ремонтні роботи на І поверсі інфекційного відділення проводились в 2014 році на суму 315,2 тис.грн. (відремонтовано палати та коридори інфекційного відділення) та продовжились у 2015 році на суму 286,3 тис.грн. (заміна частини вікон та дверей, закінчення ремонту палат на І поверсі відділення).

Адміністрацією лікарні буде прикладено всіх зусиль, щоб ремонтні роботи завершились до кінця 2017 року.

Окрім того, на кожному поверсі інфекційного відділення є пост медичної сестри, яка виконує маніпуляції безпосередньо у палатах. Прибирання палат проводиться відповідно до вимог МОЗ України щодо роботи в інфекційному відділенні.

Довідка. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня є комунальним закладом охорони здоров’я, засновником і власником якої є Тернопільська міська рада. Даний медичний заклад забезпечує утримання, матеріально-технічний стан та ремонти усіх свої приміщень, в т.ч. інфекційного відділення на вул. Купчинського, 14, площею 1160,5 м², за рахунок коштів державного і міського бюджету, власних коштів.