Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян дасть сольний концерт у Тернополі!

Четвертий альбом артиста буде презентований шанувальникам 3-го листопада в облмуздрамтеатрі.

А. Мірзоян: «Попереджаємо! Ви купуєте квиток на подорож в інший світ.

Вам доведеться на пару годин залишити планету Земля разом з нами».

Відлік почався!

3 листопада, Облмуздрамтеатр, поч. 19:00

Придбати квитки можна у касі драмтеатру або на сайті

https://ternopol.karabas.com/ arsen-mirzoyan-3/order/

Довідка: (096) 931-00-91, (073) 931-00-91

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