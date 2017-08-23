Арсен Мірзоян дасть сольний концерт у Тернополі
Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян дасть сольний концерт у Тернополі!
Четвертий альбом артиста буде презентований шанувальникам 3-го листопада в облмуздрамтеатрі.
А. Мірзоян: «Попереджаємо! Ви купуєте квиток на подорож в інший світ.
Вам доведеться на пару годин залишити планету Земля разом з нами».
Відлік почався!
3 листопада, Облмуздрамтеатр, поч. 19:00
Придбати квитки можна у касі драмтеатру або на сайті
https://ternopol.karabas.com/
Довідка: (096) 931-00-91, (073) 931-00-91