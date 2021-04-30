Дитинка вагою 4 кг., – подробиці страшної знахідки на Тернопільщині

Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі 29 квітня близько 13:00 виявили працівники комунального підприємства. Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, маля доношене, вагою близько чотирьох кілограм. Воно було загорнуте в дитячу ковдру.

Працівники поліції звертаються до мешканців Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.

Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися за меддопомогою до лікарів або фармацевтів.