Дитинка вагою 4 кг., – подробиці страшної знахідки на Тернопільщині
Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі 29 квітня близько 13:00 виявили працівники комунального підприємства. Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
За попередніми даними, маля доношене, вагою близько чотирьох кілограм. Воно було загорнуте в дитячу ковдру.
Працівники поліції звертаються до мешканців Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.
Можливо хтось з рідних впізнає ковдру. Будь-яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула на сміття власне немовля. Анонімність гарантується.
Нагадаємо, що у приймальній пологового відділення міської лікарні №2 в Тернополі з 2010 року облаштоване «Вікно життя». Матері, які опинилися у складних життєвих умовах, можуть принести та анонімно передати немовлят. За дві останніх доби у “вікні життя” залишили трьох новонароджених – хлопчика та двійнят.