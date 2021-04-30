В Тернополі покарали водіїв, які незаконно привласнили паркомісце

Реагуючи на звернення громадян, працівники муніципальної інспекції Тернопільської міської ради виїжджали на виклик за адресою вул. Братів Бойчуків, 9. За результатами перевірки, інспекторами було зафіксовано ряд порушень.

Громадянин, зокрема, за вказаною адресою самовільно припаркував приватний транспортний засіб на території зелених насаджень, що є заборонено Правилами благоустрою Тернопільської МТГ.

Окрім цього, вдалося встановити особу порушника, що встановив інформаційну табличку на дереві, прикріпивши її металевими саморізами, що спричинило пошкодження крони дерева. А це – порушення Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

Відповідно до чинного законодавства, за порушення Правил благоустрою та Правил утримання зелених насаджень інспекторами складено два адміністративних протоколи.