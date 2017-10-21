Дивовижна осінь у Тернополі (фото)

Не потішило сонечко тернополян своєю присутністю 21 жовтня. Проте осінь подбала, щоб містянам було затишно і тепло. Тому вкрила місто вологим, важким, і хоч сірим, проте дуже приємним туманом. Дорогою до Дального пляжу неможливо було йти чи їхати швидко – лише повільно, щохвилини зупиняючись, аби глибоко вдихнути це вогке, свіже, ранішнє повітря. Листя на узбіччі дороги то палало вогнем, то світилося золотом. І від цього здавалося, що сонечко зійшло не за хмарами, а прямісінько під ногами.

Любов Вовк