Дивина: про найбільшу шопку у Тернополі створили комікс

Чернець монастиря Різдва Пресвятої Богородиці видав для дітей книжечку про нашу, тернопільську шопку. Запрошуємо придбати її у церковній крамниці.

Сама ідея появилась перед різдвяним постом підчас спільної бесіди ченців на тему якби то поширити серед дітей культ Дитятка Ісус і краще ознайомити їх з тернопільською шопкою. Ініціатором ідеї виявися отець Антоній, який відразу ж взявся воплотити цю ідею в життя.

Сам отець написав історію одного хлопчика, який загубився у лісі життя і віднайшов себе у світі-шопки, в центрі якої є Ісус Христос. У книжечці намальовані ілюстрації Наталією Блажко – парафіянкою із села Гаї Шевченківські. Поручаємо книжечку увазі малих наших парафіянчиків і не тільки.