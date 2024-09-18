19:01 | 18.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Підволочиську затримали чоловіка з гранатою

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
У місті затримали чоловіка, який продавав гранату. За вчинене фігуранту загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Співробітники карного розшуку відділення поліції №5 м.Підволочиськ отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий 50-річний місцевий житель має намір збути вибухонебезпечний предмет за винагороду.

Поліцейські задокументували факт продажу ним предмету, схожого на гранату «Ф-1» та запал до неї. Вилучені речові докази направлено на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Фігуранта поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК. Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до інших фактів незаконного обігу зброї.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *