У Підволочиську затримали чоловіка з гранатою

Співробітники карного розшуку відділення поліції №5 м.Підволочиськ отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий 50-річний місцевий житель має намір збути вибухонебезпечний предмет за винагороду.

Поліцейські задокументували факт продажу ним предмету, схожого на гранату «Ф-1» та запал до неї. Вилучені речові докази направлено на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Фігуранта поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК. Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до інших фактів незаконного обігу зброї.