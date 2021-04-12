Експерти виявили ефективні й неефективні громади Тернопільщини

Команда громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» провела оцінку показників фінансової діяльності громад Тернопільщини за підсумками 2020 року. У матеріалі експерти порівняли фінансово-бюджетні показники 49 територіальних громад у межах Тернопільської області.

Основними статтями доходів у громадах Тернопільщини залишаються податок доходів фізичних осіб (63%), єдиний податок (16%), податок на майно (11%), акциз (7%) та інші надходження, які складають 3% від загального фонду бюджету.

Незмінними лідерами за показником доходів на одного мешканця залишилися Байковецька (10 402 грн.), Настасівська (8 041 грн.) та Тернопільська громади (7 182 грн.). Серед громад, у яких найнижчий показник доходів на одного мешканця, виділяються Золотопотіцька (1 547 грн.), Коропецька (1 332 грн.) та Мельнице-Подільська ТГ (1 293 грн.). Середній показник доходів на одного мешканця серед громад області складає 3 351 грн., що на 4,9% більше, ніж було за результатами 2019 року.

Проаналізувавши дані, експерти дійшли до висновку, що у 2020 році спостерігалася позитивна динаміка росту надходжень до бюджетів територіальних громад Тернопільщини. Стосовно проблем, то в кожній групі доходів загального фонду можна виділити громади, в яких спостерігається спад надходжень. Така ситуація зумовлена в першу чергу залежністю громад від одного або кількох найбільших платників податків, які зареєстровані на їхніх територіях.

У трьох громад Тернопільщини була наявна реверсна дотація: у Байковецькій громаді – 17,6%, колишній Настасівській – 17,1% та Тернопільській – 3,4%. Минулого року в списку громад, які мали реверсну дотацію, була Гусятинська громада з показником 0,9%. Найвищий рівень дотаційності бюджетів – 45,7% – у Золотопотіцькій територіальній громаді, 47,8% – у Коропецькій та в Мельнице-Подільській – 50%.

Для зменшення рівня дотаційності громадам області слід звернути увагу на збільшення долі місцевих податків та зборів у дохідній базі. Ситуація лишалася практично незмінною у порівнянні з 2019 роком. Керівництву муніципалітетів необхідно напрацювати нові управлінські рішення та методи для створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності. У 2021 році практично всі землі перейдуть в управління громад, що може позитивно відобразитися на місцевих зборах.

Щодо утримання апарату управління, то найкраще співвідношення видатків із сумою доходів загального фонду (без трансфертів) спостерігається у Тернопільській (9,1%), Теребовлянській (16,2%), Гусятинській (19,7%), Зборівській (19,8%) та Байковецькій (21%) територіальних громадах. Натомість у Лопушненській (62,3%), Коцюбинській (63,3%) та Саранчуківській (65,5%) видатки на утримання апарату займають основну частину доходів загального фонду. Прослідковується тенденція, що частка видатків на управління є вищою у громадах, де менша чисельність населення.

Зазначимо, що для проведення всебічної об’єктивної оцінки фінансової діяльності громад необхідно враховувати рівень соціальної інфраструктури, розвиток підприємництва, ресурсний потенціал та демографічну ситуацію. Не менш важливими у цьому процесі є нематеріальні активи громад. Не дивлячись на карантинні обмеження, позитивна динаміка збільшення надходжень до бюджетів громад збереглася. Сподіваємося, що у 2021 році територіальні громади Тернопільщини зможуть зберегти цю тенденцію та покращити її.

На даному етапі важливо проводити систематичні моніторинги фінансово-бюджетних показників діяльності громад, щоби визначити рівень ефективності функціонування громад та рівень їхньої забезпеченості ресурсами для виконання нових повноважень, які виконуватимуть органи.

Сергій Волохатий, менеджер проєктів ГО “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад”