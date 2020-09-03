2 вересня у Культурному центрі Єловицьких відбулося обговорення формування проєкту бюджету на 2021 рік Лановецької ОТГ. На запрошення міського голови Лановець Романа Казновецького відгукнулися сільські голови територій, які увійдуть до Лановецької ОТГ.

Нагадаємо, що згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 724-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Тернопільської області» до Лановецької громади увійдуть 15 сільських рад.

Позитивним досвідом роботи у складі об’єднаної територіальної громади поділилися в.о старост Загірцівського старостинського округу – Андрій Матевощук та Якимівського – Антоніна Дмитренко.

Основна мета зустрічі – обговорення питання формування проєкту бюджету на 2021 рік. Цього року взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами здійснюватимуться з урахуванням змін в адміністративно-територіальному устрої України. Складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік має проводитися з дотриманням вимог Бюджетного та Податкового Кодексів України. Терміни для затвердження місцевих бюджетів є стислими (до 25 грудня), тому підготовка проєкту розпочалася завчасно, про що проінформувала присутніх Неля Салецька, начальник відділу бюджету, фінансів та планування. Також спеціаліст зауважила щодо доцільності залучення до формування бюджету мешканців територій, які увійдуть до Лановецької ОТГ.

Юрисконсульт міської ради Альбіна Семенова наголосила на необхідності виготовлення технічної документації та правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна. Також проінформувала усіх щодо порядку виявлення безхазяйного майна та майна відумерлої спадщини, порядку подачі е-декларацій особами, повноваження на виконання функцій місцевого самоврядування яких закінчуються у 2020 році та порядку процесуального правонаступництва сільських рад у судових процесах.

Про передачу основних засобів та іншого майна інформувала головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради Любов Семенова. Процес об’єднання передбачає передачу правонаступнику, громаді, майна та зобов’язань сільських рад, які внаслідок цього припиняються.

Ольга Полєха, начальник відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради, головний бухгалтер , інформувала присутніх про організацію виплати заробітної плати.

Щодо земельних питань інформував Олег Домчук, головний спеціаліст відділу земельних відносин, будівництва та природних ресурсів. Зокрема, наголосив на необхідності приведення у відповідність кадастрових книг, договорів оренди, договорів купівлі -продажу тощо. Окрім цього, доповів про порядок проведення інвентаризації земель.

Секретар міської ради Вікторія Хом’як інформувала присутніх щодо створення Центру надання адміністративних послуг. Це буде робочий орган із 14 робочими місцями, які забезпечуватимуть мешканців громади 228 послугами. Зокрема, реєстрація/зняття місця проживання, послуги місцевого значення, в тому числі земельні, державна реєстрація нерухомого майна, юридичних і фізичних осіб, актів цивільного стану, видача відомостей з державного земельного кадастру, дозвільних документів, паспортні, соціальні, пенсійні, нотаріальні послуги тощо. У селах громади створюватимуться віддалені робочі місця. Паралельно із підготовкою до відкриття ЦНАП у ОТГ триватиме інформаційна кампанія, яка буде спрямована на ознайомлення мешканців із структурою органу, його призначенням та послугами.