Головний рятувальник області попереджає тернополян про сильний снігопад

До уваги Тернополян, за інформацією Гідрометцентру внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови, – повідомляє начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.

17 березня у Тернопільській області сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см). 18 березня приріст снігового покриву 20-25 см. Очікується зниження нічної температури до 10-16°.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), в більшості центральних та східних областей 3 (червоний)), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.