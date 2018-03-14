Як віддати самому собі 60 га землі, – досвід тернопільських високопосадовців



Коли чоловік – ексрегіонал, який чудово почувається на високій посаді в будь-який час та при будь-якій владі, безстрашною стає і його жінка, адже має перед собою наочний приклад абсолютної безкарності. Про це йдеться у групі ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок .

Серія ІІ, трилогії «Про Бабійчука» стосуватиметься саме Бабійчук Надії Василівни, дружини близького друга губернатора Тернопільської ОДА – Бабійчука Івана Геннадійовича.

Ще з 2015 року на Надію Василівну покладено виконання обов’язків директора Державного навчального закладу «Скалатський професійний ліцей», проте дана пані вирішила обійти слово закону, і окрім зайняття досить престижної посади в державному закладі освіти, започаткувати й власний прибутковий бізнес.

Так, Надія Василівна, всупереч інтересам вказаного навчального закладу та в порушення п.2 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» не повідомила свого безпосереднього керівника (начальника управління освіти і науки Тернопільської обласної адміністрації чи Міністерство освіти і науки України) про наявність у неї реального конфлікту інтересів перед чи під час укладання договорів про спільну діяльність №002/2017 та №2 до договору про спільну діяльність від 05.06.2017 між ДНЗ «Скалатський професійний ліцей» та ТОВ «Агронива», де Бабійчук Н.В. являється одним із двох засновників товариства (фото підтвердження додається нижче).

Своїми діями пані директор Бабійчук Надія Василівна віддала сама собі 60 га! землі, чим вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зрештою, крапку в цій історії поставить Підволичиський районний суд, який слухатиме справу Бабійчук Н.В. про адміністративне правопорушення 19 березня о 17.00 год, тому запрошуємо активну громадськість завітати на це «свято законності»…