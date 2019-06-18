Петро Ландяк: “Тарифні сани потрібно готувати влітку»

Проблему ціни на газ радники Зеленського називають не їхньою і пробують перекинути на поле Кабінету Міністрів. При цьому треба зрозуміти, що цій команді все ж таки доведеться зайнятись тарифами прямо і безпосередньо або після 21 липня, або найпізніше в листопаді. За яких умов тарифи на газ підуть вниз, пояснив очільник тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянська позиція» Петро Ландяк.

Дивними мені видались жарти радника Володимира Зеленського Андрія Геруса, який ще є представником президента у Кабінеті Міністрів, стосовно тарифів на газ, – каже Петро Ландяк. – Так, владу отримала команда, яка є ще доволі слабкою. З півоберту сприймати і бути готовими вирішувати наявні виклики і завдання поточного дня їм не під силу.

Проблему ціни на газ радники Зеленського називають «не їхньою», і пробують перекинути на поле Кабінету Міністрів. При цьому треба зрозуміти, що цій команді все ж таки доведеться зайнятись тарифами прямо і безпосередньо або після 21 липня, або найпізніше в листопаді ц.р. Якщо, звичайно, вибори будуть плановими , а не позачерговими!

– Тому недобре розчаровувати українських громадян і не варто втрачати час, як це є зараз, – переконаний Петро Ландяк. – А якраз близько 40% українців з тих , які підтримали Зеленського, пов’язували з ним зниження тарифів, а тут, на тобі… Експерти новообраного президента кажуть: «Пожартували… Не президентська це справа, не його повноваження…» Ви що, хлопці? Розберіться!

Хто затверджує склад і керівника НКРЕ і КП? Президент!!! Тому є інструменти впливу. А повноваження РНБО хіба є недостатніми для контролю за монопольними утвореннями, які несуть небезпеку для країни? А законодавчі ініціативи Президента, що, – нічого не вартують? Якраз він має право подавати , як невідкладні, будь-які законодавчі ініціативи. Тому можна подати їх щодо тарифів, де зловживання владою були і є ще дуже великими.

Можу навести і інші аргументи, – каже Петро Ландяк. – Бо влада – це не жарти, а, передусім, – відповідальність.

Звідки зашкальні тарифи на газ?

Перше, потрібно невідкладно затвердити обґрунтований фінансовий план “Нафтогазу” на 2019 рік. У 2018 році Кабмін так і не затвердив цей дуже важливий документ! У 2016 році його затвердили лише в листопаді того року, а у 2017 році – в липні. Якраз цей документ визначає планові доходи по джерелах і напрямках їх надходження і має затвердити розхідну частину: розмір фонду оплати праці, витрати на преміювання, розходи на утримання компанії ,обсяги проведення ремонтних, відновлювальних робіт тощо. І з цим документом, переконаний Петро Ландяк, влада грається виключно з метою зловживання. З коштами, які сплачує збіднілий український народ творять, що хочуть!

У 2016, 2017 і 2018 рр. дочірні підприємства Нафтогазу видобували близько 15 млрд. куб. м газу в рік, – навів приклад Петро Ландяк. – А зарплата, разом з різними преміями і доплатами, керівника і заступників була у 2016 році приблизно по 80 тис. грн. на місяць у кожного. А в 2017 році – вже близько 3 млн. грн. в місяць. У 2018 році – ще на мільйон більшою!

Загалом адміністративні видатки компанії зросли у 2018 році у 2.9 рази у порівнянні з 2017 роком – або з 792 млрд грн до 2267 млрд грн. Також цікаво, що вартість юридичних послуг у 2017 році для цієї фірми становила 454 млн. грн – а у 2018 році вже 936 млн. грн! Отак! І серйозних судових позовів не було по Нафтогазу у минулому році.

Чи не пахне тут корупцією?

А з коштами що творять?!! Майже на 50%, з 246 млн. грн у 2017 році до 384 млн. грн у 2018 році зросли інші витрати, де «сидить» утримання Наглядової Ради цього гіганта, – каже Петро Ландяк. – А Наглядова Рада складається в основному з іноземців. І цю раду затверджує Кабінет Міністрів. Чи не пахне тут корупцією? І що вони там роблять? Адже показники Нафтогазу не покращуються протягом останніх трьох років, видобуток газу не зростає і перебуває в межах 15 млрд куб. м на рік. А чому витрати і особливо зарплата зросли в десятки разів? Роблю висновок, що МВФ і його ставленики лише «кришують» зловживання українських чиновників.

Так, це все є повноваженнями Кабінету Міністрів, за який відповідає Верховна Рада. Однак, чи Президент має право стояти осторонь цих безчинств?

… і тоді тарифи підуть донизу

Що мав би зробити Президент і його команда? Якраз втрутитись в цей процес і негайно. «Сани», як тарифи на газ, треба готувати влітку і не можна з ними жартувати, доводячи людей до жебрацтва та видворяючи їх з України в пошуках утримання сімей.

– Президент має наполягти на затвердження фінансового плану Нафтогазу і всіх його дочірніх підприємств, в якому жорстко обмежити всі витрати, перед тим їх суттєво зменшивши, – впевнений Петро Ландяк – Для прикладу, у Франції керівництво навіть найбільших держаних підприємств може отримувати зарплату не вищу у 20 разів від мінімальної зарплати у країні. Тобто, за їхньою логікою, керівники Нафтогазу мали б отримувати до 80 тис. грн в місяць, а не по 4 млн. грн кожен!

Також ще потрібно затвердити розмір фонду оплати праці, з прив’язкою цього фонду до обсягів приросту видобутку газу. Необхідно закласти стимулюючий інструмент зниження рівня витрат газового монополіста і до цього показника також прив’язати зарплату керівника та його заступників. Необхідно перекрити відмивання коштів цього гіганта, тоді і тарифи підуть донизу…