Фахівці вже не рекомендують купатися у водоймах Тернополя

26 червня у зв’язку із погіршенням стану води в Тернопільському ставі, відповідні служби взяли взірці води з Тернопільського ставу (район «Циганка» та міський пляж), відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун» (так званий «Моржатник»).

Дослідження цих взірців води тривають, про їх результати буде проінформовано додатково.

З метою попередження виникнення спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із водним шляхом передачі та враховуючи ситуацію, що склалась, несприятливі погодні умови (високі температурні показники), погіршення екологічного стану Тернопільського ставу та водойм парку «Топільче» спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області не рекомендують купатись у цих водоймах (особливо дітям до 12-ти років), а також, дотримуватись правил особистої безпеки, зокрема: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа; уникати травм; не заходити в воду при наявності порізів та подряпин.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області