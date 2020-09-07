7 вересня: на Тернопільщині носіїв коронавірусу за добу побільшало на 160

Станом на 07 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 7373 випадках діагноз лабораторно підтверджений (6856 випадків – дорослі, 517 випадків – діти), з них 84 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 3477 особи.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1983 (862 одужало, 11 летальних, 1110 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 418 (166 одужало, 6 летальних, 246 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 139 (44 одужало, 2 летальних , 93 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 351 (146 одужало, 5 летальних, 200 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 386 (144 одужало, 2 летальних , 240 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 259 (83 одужало, 9 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 167 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 364(185 одужало, 5 летальних, 174 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 137 (48 одужало, 89 продовжують хворіти);

– Козівський район – 213 (105 одужало, 2 летальних, 106 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 537 (456 одужало, 9 летальних, 72 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 202 (142 одужало, 60 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 381 (269 одужало, 6 летальних, 106 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 131 (57 одужало, 1 летальний , 73 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 31 (12 одужало, 3 летальних, 16 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 280 (95 одужало, 2 летальних , 183 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 615 (243 одужало, 4 летальних, 368 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 643 (198 одужало, 5 летальних , 440 продовжують хворіти);

– Шумський район – 303 (222 одужало, 12 летальних, 69 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 38 осіб;

✅проведено 849 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 160 випадків зараження вірусом COVID-19.

✅зареєстровано 1 летальний випадок – жінка 66 р. м. Тернопіль.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (42 особи)

⭕️Борщівський район (20 осіб):

• м. Борщів – 1

• с. Стрілківці – 2

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Сапанів – 1

• с. Кудринці – 1

• с. Цигани – 3

• с. Пилипче – 1

• с. Пищатинці – 1

• с. Іванків – 2

• с. Озеряни – 3

• с. Жилинці – 1

• смт Мельниця-Подільська – 2

⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 2

⭕️Гусятинський район (5 осіб):

• с. Хлопівка – 2

• с. Сорока – 1

• с. Перемилів – 1

• с. Яблунів – 1

⭕️Заліщицький район (4 особи):

• с. Нагоряни – 3

• м. Заліщики – 1

⭕️Збаразький район (12 осіб):

• с. Залужжя – 1

• смт Вишнівець – 3

• с. Болязуби – 1

• с. Лози – 1

• с. Гнидова – 1

• с. Бодаки – 2

• с. Загороддя – 1

• с. Старий Вишнівець – 2

⭕️Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 6

⭕️Козівський район (2 особи):

• смт Козова – 1

• с. Купчинці – 1

⭕️Кременецький район (2 особи):

• м. Кременець – 1

• с. Лідихів – 1

⭕️Лановецький район (6 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Білозірка – 1

• с. Вербовець – 1

⭕️Підволочиський район (3 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• м. Скалат – 2

⭕️Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 1

• с. Кривки – 1

• с. Зубів – 1

• с. Кобиловолоки – 1

⭕️Тернопільський район (13 осіб):

• с. Біла – 2

• с. Чернилів-Руський – 2

• с. Чистилів – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Красівка – 2

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Костянтинівка – 1

• смт Велика Березовиця – 2

⭕️Чортківський район (25 осіб):

• м. Чортків – 11

• смт Заводське – 2

• сел. Нагірянка – 1

• с. Шманьківчики – 1

• с. Малі Чорнокінці – 1

• с. Пробіжна – 1

• с. Бичківці – 1

• с. Джуринська Слобідка – 1

• с. Залісся – 1

• с. Свидова – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Давидківці – 2

• с. Стара Ягільниця – 1

⭕️Шумський район (13 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Потуторів – 1

• с. Биківці – 5

• с. Шкроботівка – 2

• с. Сураж – 1

• с. Бриків – 2