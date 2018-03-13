Факти про наймолодшого в історії України зимового паралімпійського чемпіона Тараса Радя з Тернопільщини

Його життя було заповнене спортом з самого дитинства. А після ампутації ноги спорт став справжнім рятуванням. Йому – всього 18 років. Він – наймолодший учасник збірної України, а вже паралімпійський чемпіон. Тарас Радь із Тернопільщини здобув четверте для України «золото» у Пхьончхані і свою першу нагороду на дебютній Паралімпіаді. Традиційно Радіо Свобода підготувало найцікавіші факти із життя «золотого» біатлоніста.

Про родину

Народився в багатодітній родині, де старші діти займалися спортом. Згодом підтягнувся й Тарас, пише Радіо Свобода.

«Мій старший брат побував у різних спортивних клубах, і він часто брав мене з собою. Я з великим задоволенням відвідував ці клуби. Міг бути там годинами», – зізнався у своєму інтерв’ю Тарас.

Про травму

У 14 років пошкодив ногу. Проте рану спеціалісти не лікували належним чином. Розпочалось зараження, тому ногу ампутували нижче від коліна. Незважаючи на травматичну операцію, уже у 2014 році повернувся до спорту – спочатку просто тренувався для себе, грав у настільний теніс, а потім почав відвідувати навчальний центр для людей з обмеженими можливостями. Окрім лиж, біатлону, Тарас Радь ще й займався велоспортом та плаванням.

Про навчання

Ще будучи учнем Тернопільської школи-колегіуму імені Йосипа Сліпого став дворазовим срібним призером чемпіонату світу 2017 року, поступившись на середній дистанції та в індивідуальній гонці на дистанції 15 кілометрів німцю Мартіну Фляйгу. Сьогодні німецький спортсмен – лише четвертий.

​Тарас Радь – студент першого курсу факультету «Фізичне виховання» Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Улюблені предмети – анатомія, біохімія, спортивні ігри та гімнастика. До речі, за словами самого Тараса, коли він на зборах, то навчається через Skype.

«Я розумію, що спорт і навчання не можуть йти разом. Я знаю, що освіта є важливою частиною життя кожного, але спорт – це все для мене, і я роблю все можливе, щоб знайти баланс», – казав у своєму інтерв’ю Тарас Радь.

Про біатлон

Влучний стрілок. Про це неодноразово казали і експерти, і сам Тарас, що в біатлоні він себе краще проявляє, ніж у лижних гонках. І сьогодні він це довів: 20 мішеней – і всі закрив. Такий же результат лише в 37-річного американця Даніеля Кноссена, який уже здобув дві нагороди у Пхьончхані.

Цікаві цитати Тараса з різних інтерв’ю:

«Мій вік – це моя перевага. Досвід означає багато в спорті, але мій вік і інтенсивна підготовка допомагають мені конкурувати на рівних зі своїми суперниками».

«Спорт робить вас більш упевненим. Він учить вас, як упоратись із бар’єрами, викликами, утратою. Ніколи не здавайся. Покращуй себе. Це також робить вас більш відкритим для світу».

«Я став набагато сильнішим не тільки фізично, але й психологічно, і соціально. Я перестав соромитися своєї травми. Мене більше не хвилює це».