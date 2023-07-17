Фальсифікує конкурси та допомагає синові збагатіти. Тернополяни скаржаться на головну освітянку Ольгу Похиляк

На тлі подій навколо Української гімназії ім.Франка в редакцію Politerno звернулися кілька тернополян з інформацією відносно конкурсу на посаду керівника цього закладу та можливого порушення закону начальницею Управління освіти і науки ТМР Ольгою Похиляк.

Почнемо з того, що батьків та викладачів Української гімназії обурив той факт, що влада міста вкотре щось «реорганізує» без обговорення з громадою. Після того, як батьківський та викладацький колективи гімназії вийшли до міської ради, були надії, що керівництво Тернополя зробило висновки. Але після сьогоднішнього брифінгу начальниці Управління освіти і науки Ольги Похиляк на пошту Politerno надійшло кілька листів від небайдужих тернополян з інформацією про діяльність головної освітянки Тернополя.

Знайомі з процесом роботи конкурсної комісії щодо обрання директора гімназії люди заявляють про порушення процедури. Сумніви викликані, як нормами оцінювання кандидатів, так і формуванням складу самої комісії. Зокрема, один з кандидатів підготував презентацію не «Плану розвитку закладу освіти», а «Стратегію», що має суттєву різницю і є порушенням конкурсу. Втім, це не завадило конкурсній комісії визнати цього номінанта переможцем.

Відеозапис конкурсу теж викликає підозри – автори монтажу не посоромилися викласти відео, змонтоване у російськомовному редакторі. Хоча усім дотичним добре відомо, що згідно положень про конкурсні відбори відеозапис процесу повинен бути повним й без склейок. У самій міській раді кажуть, що у камери закінчилося місце для зберігання даних.

Окремо читачі нашого видання скаржаться й на той факт, що під час брифінгу 14 липня щодо об’єднання гімназії та ліцею, організованого начальницею Управління освіти і науки Ольгою Похиляк, представником батьків Української гімназії виступив методист Управління освіти і науки ТМР Андрій Вівчар. Люди надіслали скріншоти з коментарями під постом.