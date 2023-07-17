Фальсифікує конкурси та допомагає синові збагатіти. Тернополяни скаржаться на головну освітянку Ольгу Похиляк
Фальсифікує конкурси та допомагає синові збагатіти. Тернополяни скаржаться на головну освітянку Ольгу Похиляк
На тлі подій навколо Української гімназії ім.Франка в редакцію Politerno звернулися кілька тернополян з інформацією відносно конкурсу на посаду керівника цього закладу та можливого порушення закону начальницею Управління освіти і науки ТМР Ольгою Похиляк.
Почнемо з того, що батьків та викладачів Української гімназії обурив той факт, що влада міста вкотре щось «реорганізує» без обговорення з громадою. Після того, як батьківський та викладацький колективи гімназії вийшли до міської ради, були надії, що керівництво Тернополя зробило висновки. Але після сьогоднішнього брифінгу начальниці Управління освіти і науки Ольги Похиляк на пошту Politerno надійшло кілька листів від небайдужих тернополян з інформацією про діяльність головної освітянки Тернополя.
Знайомі з процесом роботи конкурсної комісії щодо обрання директора гімназії люди заявляють про порушення процедури. Сумніви викликані, як нормами оцінювання кандидатів, так і формуванням складу самої комісії. Зокрема, один з кандидатів підготував презентацію не «Плану розвитку закладу освіти», а «Стратегію», що має суттєву різницю і є порушенням конкурсу. Втім, це не завадило конкурсній комісії визнати цього номінанта переможцем.
Відеозапис конкурсу теж викликає підозри – автори монтажу не посоромилися викласти відео, змонтоване у російськомовному редакторі. Хоча усім дотичним добре відомо, що згідно положень про конкурсні відбори відеозапис процесу повинен бути повним й без склейок. У самій міській раді кажуть, що у камери закінчилося місце для зберігання даних.
Окремо читачі нашого видання скаржаться й на той факт, що під час брифінгу 14 липня щодо об’єднання гімназії та ліцею, організованого начальницею Управління освіти і науки Ольгою Похиляк, представником батьків Української гімназії виступив методист Управління освіти і науки ТМР Андрій Вівчар. Люди надіслали скріншоти з коментарями під постом.
Андрій Вівчар також є помічником депутатки Тернопільської міської ради та начальниці згаданого управління Ольги Похиляк.
Та найбільше редакцію Politerno вразила надіслана інформація щодо сина багатолітньої головної освітянки Тернополя. Нам повідомили про те, що син Ольги Похиляк – Ростислав Степанович Похиляк – роками постачає в освітні заклади Тернополя продукти харчування. Для нас не склало труднощів перевірити надану інформацію.
Отже, ФОП Ростислав Степанович Похиляк з 2017 року надав послуги з організації харчування чотирьом школам Тернополя на загальну суму більше семи мільйонів гривень.
Востаннє син керівниці Управління освіти здійснював організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Тернополя протягом 2022 року.
Даний факт є грубим порушенням закону України щодо запобігання корупції та є конфліктом інтересів. Надані нами дані просимо вважати заявою про злочин.