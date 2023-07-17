У Тернополі поліцейські «накрили» заклад, який працював вночі

68 людей виявили правоохоронці в одному із розважальних закладів Тернополя. Молоді люди перебували там під час комендантської години.

Неодноразово на лінію “102” надходили скарги від мешканців вулиці Січових Стрільців про те, що в закладі громадського харчування грає голосно музика, гамірно і на жодні зауваження ні власник, ні персонал не реагують.

За словами працівників поліції, цей заклад порушував норми роботи у час карантинних обмежень, не зупинила адміністраторів і війна. Вони, ігноруючи комендантську годину, продовжували працювати, а власник позицінував свій заклад з “пунктом незламності”.

Скаржилися жителі обласного центру й на те, що там продають заборонені речовини.

16 липня у ході обшуків, санкціонованих ухвалою Тернопільського міськрайонного суду, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури поліціянти роти поліції особливого призначення прийшли до закладу з обшуками.

Відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації, на території Тернополя та області усі заклади повинні зачинятися о 23:00. З обшуками поліціянти прийшли в ресторан уже о 23.30.

Під час перевірки поліціянти виявили у ресторані 68 людей включно із персоналом. Серед відвідувачів було 26 дівчат та 29 чоловіків призовного віку. 13 із них підпадали під мобілізацію.

У ході обшуків правоохоронці вилучили ймовірно наркотичні речовини – два пакетики із канабісом, дві ампули, та таблетки синього кольору. Усе направили на експертизу, а даний факт внесли в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 307 ККУ.

Правоохоронці стверджують, що порушувати закон, вказівки чи розпорядження не дозволено нікому – ні пересічним громадянам, ні людям, які вважають себе “недоторканними”.

Поліціянти закликають усіх громадян дотримуватися вимог чинного законодавства та не нехтувати правилами власної безпеки. Такі відпрацювання триватимуть і надалі.

Пам’ятайте, перед Законом рівні всі й жодних потурань не буде!