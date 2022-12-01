На Тернопільщині жінка втратила гроші, намагаючись придбати дрова

53-річна потерпіла розповіла поліцейським, що знайшла оголошення про продаж дров в одній із соціальних мереж. Зв’язалася з продавцем, який погодився доставити товар лише після часткової передоплати. Жінка перерахувала на банківську картку незнайомця майже дві тисячі гривень. Після отримання завдатку продавець став вимагати повну оплату, проте заліщанка відмовилася. Врешті – ні дров, ні грошей.

Поліцейські вживають заходів задля розкриття злочину. За фактом шахрайства дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські радять громадянам бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах. У випадку з купівлею дров, пропонуйте розрахунок після доставки. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

У разі, якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію «102».