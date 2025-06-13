Фатальне застілля: у Тернополі чоловік помер від алкогольного отруєння

Трагічний випадок стався в Тернополі 12 червня. Близько 7-ї ранку до поліції звернувся місцевий житель та повідомив, що в його квартирі на бульварі Данила Галицького помер знайомий.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Правоохоронці з’ясували, що напередодні загиблий разом зі знайомою прийшов у гості до товариша. Компанія розпивала спиртне, після чого всі лягли спати. Вранці 53-річний тернополянин не прокинувся, і господар одразу викликав швидку допомогу та поліцію.

Медики лише констатували смерть. Для з’ясування обставин тіло направили на судово-медичну експертизу. За її результатами, причиною смерті стало алкогольне отруєння.

Поліцейські внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Наразі триває слідство.