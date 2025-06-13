Шахраї “врятували” онуку з поліції: на Тернопільщині пенсіонерка втратила 30 тисяч гривень

На Тернопільщині аферисти знову обдурили літню жінку за старою схемою «ваш родич у поліції». Цього разу жертвою стала мешканка Вишнівецької громади. Про інцидент правоохоронцям повідомила її донька.

Як з’ясували у поліції, до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік, який представився поліцейським. У розмові повідомив, що її онука начебто пошкодила чужий мобільний телефон вартістю 50 тисяч гривень, і тепер їй загрожує кримінальне провадження.

Щоб “уникнути суду”, зловмисник запропонував вирішити ситуацію грошима. При цьому категорично заборонив бабусі дзвонити онуці, мовляв, це «може ускладнити ситуацію».

Протягом кількох годин аферист тиснув психологічно, постійно тримав жінку на зв’язку й змусив її переказати 30 тисяч гривень на вказані банківські картки. Гроші надсилала частинами — по 5 тисяч.

Коли пенсіонерка віддала всі заощадження, запитала, коли відпустять онуку. На це почула, що суми недостатньо й треба ще. Після її відповіді, що більше грошей не має, зв’язок із «псевдополіцейським» обірвався.

Поліція закликає громадян бути уважними й не вірити подібним дзвінкам. У разі сумнівів — негайно кладіть слухавку й перевіряйте інформацію самостійно.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до злочину осіб.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся на спецлінію 102, або до Департаменту кіберполіції — 0 (800) 50-51-70.