ФГ «ГАДЗ» подарувало учасникам змагань з легкої атлетики в Івано-Франківську ящики яблук та чипсів

В Івано-Франківську провели Відкритий кубок з легкої атлетики серед юнаків та дівчат (2007-2014 р.н.) «GRC Atletics Open Cup 2023». В Івано-Франківську провели Відкритий кубок з легкої атлетики серед юнаків та дівчат (2007-2014 р.н.) «GRC Atletics Open Cup 2023».

Участь у спортивному дійстві взяли три сотні спортсменів із шести областей України, представники Федерації легкої атлетики краю.

Партнером заходу стало фермерське господарство «ГАДЗ», яке є лідером експорту яблук в країни Європи, Близького Сходу та Азії.

– Компанія “ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “ГАДЗ” вже більше 10-ти років професійно займаємося вирощуванням та реалізацією яблук, від саджанця до готового продукту. Фруктовий сад ФГ «ГАДЗ», площею 670 гектарів, знаходиться в теплій та особливій мікрокліматичній зоні, що дозволяє отримувати врожаї високої якості та з чудовими смаковими характеристиками, – розповіли на Facebook -сторінці Gutsul Running Club.

Кожен з учасників Відкритого кубку з легкої атлетики отримав смачні подарунки від господарства «ГАДЗ» – пакет з яблуками та яблучними чипсами, а кожен з призерів – по величезному ящику відбірних українських яблук.

– Дякуємо Петру Івановичу Гадзу, Олегу Івановичу Грицаку та колективу компанії за підтримку розвитку дитячого спорту України! – наголосили організатори дійства.