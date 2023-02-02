19:20 | 2.02.2023
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ФГ «ГАДЗ» подарувало учасникам змагань з легкої атлетики в Івано-Франківську ящики яблук та чипсів

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В Івано-Франківську провели Відкритий кубок з легкої атлетики серед юнаків та дівчат (2007-2014 р.н.) «GRC Atletics Open Cup 2023».
 
Участь у спортивному дійстві взяли три сотні спортсменів із шести областей України, представники Федерації легкої атлетики краю.
 
Партнером заходу стало фермерське господарство «ГАДЗ», яке є лідером експорту яблук в країни Європи, Близького Сходу та Азії.
 
– Компанія “ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “ГАДЗ” вже більше 10-ти років професійно займаємося вирощуванням та реалізацією яблук, від саджанця до готового продукту. Фруктовий сад ФГ «ГАДЗ», площею 670 гектарів, знаходиться в теплій та особливій мікрокліматичній зоні, що дозволяє отримувати врожаї високої якості та з чудовими смаковими характеристиками,– розповіли на Facebook-сторінці Gutsul Running Club.
 
Кожен з учасників Відкритого кубку з легкої атлетики отримав смачні подарунки від господарства «ГАДЗ» – пакет з яблуками та яблучними чипсами, а кожен з призерів – по величезному ящику відбірних українських яблук.
 
– Дякуємо Петру Івановичу Гадзу, Олегу Івановичу Грицаку та колективу компанії за підтримку розвитку дитячого спорту України! наголосили організатори дійства.

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