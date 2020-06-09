Фільм, в якому головну роль зіграли діти з Тернополя, став переможцем «Чілдрен-Кінофесту»

Переможцем 7-го кінофестивалю для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест», який цьогоріч проходив онлайн, став український фільм «Фокстер & Макс».

Про це повідомляє організатор кінофестивалю — компанія «Артхаус Трафік»

«Третій рік поспіль Гран-прі отримує українська стрічка — цього року переможцем за підсумками глядацького голосування став фантастичний пригодницький фільм «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка», — йдеться у повідомленні.

Стрічка «Фокстер & Макс» набрала за результатами голосування 4,74 бала з 5.

Головні ролі в ньому виконують 12-річні актори з Тернополя – Богдан Козій та Віталія Турчин.

«Фокстер і Макс» — фільм про пригоди хлопчика і пса-супергероя від режисера Анатолія Матешко. За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик з нано-фарбами і малює графіті собаки. Несподівано намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється в собаку-наноробота з супер-можливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець і починає полювати за хлопчиком і псом. Головного героя, Макса, грає юний актор-дебютант Богдан Козій з Тернополя. Виробництвом фільму «Фокстер і Макс» займається кінокомпанія «Prоnto Film», а над сценарієм працювали канадський сценарист Скотт Паризьєн і Анастасія Матешко. Фільм знятий на замовлення Держкіно.

Друге місце посів австралійський сімейний фільм «Мій друг містер Персіваль» з 4,70 балами. Його прокат в українських кінотеатрах запланований на 23 липня.

На третьому місці німецька стрічка «Тім Талер, або Проданий сміх», вона отримала 4,69 бала.

Нагадаємо, цьогоріч через карантин і коронавірус «Чілдрен Кінофест» проходив онлайн з 29 травня по 7 червня.