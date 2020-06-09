На Тернопільщині 81-річна жінка отримала сильні опіки

Подія сталась 5 червня в с. Сапогів Борщівського району. 81-річна місцева жителька розпалювала піч за допомогою легкозаймистих речовин. Внаслідок власної необережності старенька, після сильного спалаху, отримала сильні опіки. В Борщівській районній лікарні медики встановили невтішний діагноз: «Термічний опік правої гомілки ІІ ст., 4 % тіла». Наразі потерпіла знаходиться в загально-хірургічному відділенні Борщівської КНП «Борщівська районна лікарня».

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