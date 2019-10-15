Фінал Кубка України-2020 може відбутися в Тернополі

Фінал Кубка України 2020 року може відбутися у Тернополі. Про це повідомляє офіційний сайт обласної федерації футболу. З відповідною ініціативою до керівництва Української асоціації футболу звернувся голова Федерації футболу Тернопільської області Тарас Зіновійович Юрик. Свого колегу підтримали члени виконавчого комітету УАФ на своєму сьогоднішньому засіданні.

“Сьогодні виконком Української асоціації футболу підтримав нашу ініціативу і прийняв попереднє рішення про проведення фіналу кубка України 2020 року в Тернополі. Сподіваюсь, спільно з Тернопільською міською та обласною владою нам вдасться реалізувати цей задум, – повідомив Тарас Юрик і додав, що ще дуже багато потрібно зробити, щоб це стало реальністю”, – повідомив Тарас Юрик і додав, що ще дуже багато потрібно зробити, щоб це стало реальністю.

Нагадаємо, Тернопіль уже приймав два фінали кубка України серед жінок (у 2016- 2017 роках).