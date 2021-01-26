ФК “Динамо” оплатить лікування 11-річного Максимка, в якого стріляли у Тернополі

Кілька днів тому в Тернополі стався кричущий випадок – 11-річний Максим Капустяник був обстріляний невідомими під час прогулянки. Дізнавшись про жахливі травми, які отримав хлопчик, президент клубу Ігор Суркіс зв’язався безпосередньо з батьком хлопчика Ярославом та запропонував, щоб клуб узяв на себе всі витрати з лікування та подальшої реабілітації Максима, – повідомляє офіційний сайт ФК.



«Це велика радість – і для Максима, і для нас, батьків. Коли я сказав йому, що тебе підтримує вся футбольна спыльнота «Динамо», всі футболісти, президент, синові було дуже приємно. Сподіваюся, це додасть йому сил для лікування, а в майбутньому допоможе стати якщо не великим футболістом, то гідною людиною. На сьогоднішній день зробили все можливе, щоб Макс встав на ноги. Він уже робить перші кроки – це дуже важливо. Сподіваємося, що час залікує рани», – не приховував своєї радості та подяки керівництву «Динамо» Ярослав Капустяник.

«Відкривши один із українських сайтів, я прочитав про те, що Максим отримав численні поранення в безневинній ситуації. Ми раніше вже зустрічалися з його батьком, у мене був його телефон, і я подзвонив йому з пропозицією покласти на клуб усі фінансові витрати. Ми беремо на себе повністю витрати на лікування в «Охматдиті», а після того, як Максима випишуть, він пройде курс реабілітації на нашій базі у Віті-Литовської під контролем клубних лікарів.



Немислимо, коли відбуваються подібні речі, коли стріляють у дітей… Це нелюди просто якісь! Сподіваюся, співробітники поліції звернуть на це увагу та знайдуть цих негідників.

Знаю, що Максим дуже любить футбол – і збірну України, і київське «Динамо», з нашими футболістами спілкувався. Він заслуговує на те, щоб ми зробили все можливе для його реабілітації та повернення до повноцінного життя. Можливо, що в майбутньому ми його побачимо у формі київського «Динамо». Я неодноразово казав, що у нас у школі навчається багато дітей. Не всі з них стають футболістами, але найголовніше, щоб вони ставали хорошими людьми, люблячими свою країну.



Ця підтримка – не просто якась піар-акція. Я був знайомий із батьком хлопчика, ми зустрічалися у Львові з ним, і знаю, що вся сім’я дуже любить футбол та «Динамо» зокрема. Знаю, що наші футболісти – капітан команди Сидорчук, Циганков та інші – хотіли приїхати до Максима в лікарню, але через карантин та важкий стан пацієнта до нього нікого не пускають. Думаю, ми це надолужимо, і після повернення команди з Туреччини він обов’язково зустрінеться з динамівцями.



Сподіваємося, що на той час Максима вже випишуть і він буде проходити реабілітацію у нас на базі, де для нього підготують номер. Упевнений, що спільними зусиллями ми зробимо все можливе для повноцінного відновлення хлопчика», – зазначив Ігор Михайлович у коментарі клубним медіа.



Після завершення зустрічі Ігор Михайлович попросив батька Максима передати хлопчику слова підтримки, а також повний комплект динамівського екіпірування.