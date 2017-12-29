Тернопільські рятувальники підвели підсумки діяльності за 2017 рік

27 грудня в управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбулась нарада за підсумками діяльності підрозділів державної служби області з надзвичайних ситуацій у 2017 році, під головуванням начальника Управління полковника служби цивільного захисту Віктора Маслея, – повідомляє прес-служба відомства.

Керівники пожежно-рятувальних підрозділів області, що взяли в ньому участь звітували про роботу, проведену впродовж року, ділилися передовим досвідом. Присутні розглянули стан пожежної й техногенної безпеки в області та готовність підрозділів до дій за призначенням, обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення. Особливу увагу було приділено темі організації створення в межах об’єднаних територіальних громад підрозділів місцевої пожежної охорони, за для забезпечення надійного захисту населених пунктів від пожеж.

Підводячи підсумки діяльності за рік, що минає Віктор Маслей окреслив основні актуальні питання діяльності Управління та першочергові завдання на наступний рік і наголосив на важливості забезпечення належної пожежної та техногенної безпеки краю. Він також високо оцінив роботу підрозділів пожежно-рятувальної служби області в 2017 році та висловив подяку особовому складу за високий професіоналізм і сумлінне виконання службових обов’язків.