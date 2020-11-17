Фотофакт: у парку Шевченка облаштовують містки

Тривають масштабні роботи з реконструкції дощового колектора у парку імені Тараса Шевченка.

Проведення цих робіт не лише додасть естетики одному із улюблених парків Тернополян, але й вивільнить на десятиліття замкнену під бетонними плитами річку Рудку. Проведення капітального ремонту колектора допоможе відслідковувати наявність відходів, які, ймовірно, раніше підземним шляхом потрапляли у став, а також він виконуватиме вкрай важливу функцію відведення дощових вод. Новий місток через річку Рудку на набережній вже майже готовий, також споруджують ще два містки вглибині парку.