Футбол: 23 грудня відбудеться жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини

У середу, 23 грудня, в приміщенні Асоціації футболу Тернопільщини (м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14, каб. 506) відбудеться жеребкування чвертьфінальних пар Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини сезону-2020/21.

Для команд Ліги чемпіонів початок жеребкування о 15.00, Ліги Тернопільщини – 15.30. На нього запрошуються представники команд чвертьфіналістів.

Нагадаємо, до цієї стадії змагань пробилися:

– Ліга чемпіонів Тернопільщини: ФК «Плотича» (Тернопільський р-н), ФК «Переволока» (Бучацький р-н), «Колос-Бровар» (Сидорів, Гусятинський р-н), ФК «Вигнанка» (Чортківський р-н), «Стандарт» (Вишгородок, Лановецький р-н), ФК «Куропатники» (Бережанський р-н), «Збруч» (Дорофіївка, Підволочиський р-н), ФК «Зарубинці» (Збаразький р-н).

– Ліги Тернопільщини: ФК «Вишнівець» (Збаразький р-н), ФК «Цвітова» (Бучацький р-н), «Олімпія» (Клювинці, Гусятинський р-н) , «Галичина» (Чернихівці, Збаразький р-н), «Поділлля» (В. Березовиця, Тернопільський р-н.), «Стрипа» (Купчинці, Козівський р-н), ФК «Івачів» (Тернопільський р-н), «Обрій» (Ланівці).