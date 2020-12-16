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Новини Тернополя 

У Тернополі в лікарні помер відомий гітарист

Irena 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі помер 33-річний гітарист кавер-команди «Gunz Live Band» Валерій Ільків. За словами друзів музиканта, це сталося через недбальство лікарів.

Музиканта не стало 13 грудня. Друзі та близькі Валерія звинувачують у його смерті медиків Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

– Є запитання до лікарів. Кримінальне провадження відкрито, – розповів екс-нардеп і спортсмен Ігор Побер.

Як повідомила адвокатка з Києва Лариса Криворучко, до якої по допомогу звернувся батько померлого музиканта, медики встановили чоловікові хибний діагноз.

– Валерія Ільківа доправили до лікарні швидкої допомоги 9 грудня, він потребував термінової операції. Лікарі встановили помилковий діагноз і вирішили не робити екстреної операції, – розповіла адвокатка.

За добу в 33-річного чоловіка відмовили внутрішні органи, і 13 грудня він помер.

Зараз родина музиканта намагається знайти винних у його смерті і притягти їх до відповідальності.


Джерело: Тижневик “Номер один”

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