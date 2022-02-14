Футбольна втрата: від коронавірусу помер футболіст та тренер з Бучача

Відійшов у засвіти відомий тренер та ексфутболіст з Бучача Сергій Курцеба.

Спортсмен помер вчора, 13 лютого, на 63-му році життя. Останні роки Сергій Михайлович працював вчителем фізкультури у Бучацькому ліцеї, також був головним тренером місцевого «Колоса».

Сергій Курцеба був надзвичайно позитивною людиною, не пропускав жодного футбольного матчу за участю місцевого «Колоса», постійно підтримував контакти з футбольними ветеранами Бучача.

На минулому тижні пана Сергія поклали в ковідне відділення Бучацької лікарні. Ще в п’ятницю, 11 лютого, з ним говорили друзі, все на перший погляд було добре, хоча до того він кілька днів був на апараті ШВЛ. Однак страшна недуга таки перемогла Сергія Михайловича.

Джерело: Тижневик “Номер один”