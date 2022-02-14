Тернопільські таксисти вийшли на протест

У Тернополі водії таксі організували акцію протесту. Розпочали її о 8-й ранку. Вони їздять по місту колоною та сигналять.

За словами таксиста Андрія, вони вимагають, аби дві фірми в Тернополі підняли свої тарифи.

“Ми вимагаємо представників інтернет-платформ збільшити тарифи, принаймні, на 20-30 відсотків. Це суттєво не вплине на пасажирів, проїзд збільшиться на 1-2 гривні на одному кілометр”, – каже чоловік.

Зараз мінімальна плата за проїзд у таксі становить 35 гривень, таксисти на протесті вимагають, аби вони підняли його до 42 гривень.

За словами Андрія, таксисти протестуватимуть до 17-ї години, пересуваючись колоною автомобілів вулицями Тернополя.

Впродовж дня до цієї акції планують доєднатися близько сотні водіїв таксі.

Джерело: Суспільне