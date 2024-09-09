Галина Дудар “Деокупація пам’яті”. Виставка



Запрошуємо 13 вересня о 17:00 в укриття Креативного кластеру Nа пошті, що по вул. Коперника, 4 в Тернополі, на відкриття виставки Галини Дудар “Деокупація пам’яті”. Коли люди чи влада можуть маніпулювати історією, забуваючи чи замовчуючи факти, земля все одно зберігає знання в собі та стає носієм пам’яті.

📌 Деокупація пам’яті – це процес, який полягає в зміні офіційного історичного наративу для відображення правдивих фактів і уникнення маніпуляцій чи політичного використання минулого. Колективна пам’ять — це не лише медійна фікція, а й радше вимога визнати певні події важливішими за інші. Ідеологічна зручність чи незручність образів минулого виникає, коли відбувається зловживання спогадами для досягнення політичних цілей. Наш обов’язок — зберігати пам’ять та передавати її наступним поколінням.

📌 Жорна, які використовувались для мелення зерна, є символом праці та наполегливості. Для українців жорна символізують не тільки історичну роль у порятунку життів під час голоду, а й ширше значення — перемелювання всього негативного та злого. Жорна та зерно є взаємопов’язаними. Під час війни зерно стає гострим символом опору, сили та надії, пропонуючи точку згуртування для спільноти перед лихом.

📌 Україна веде оборонну війну з росією вже 10 років, останні два з яких — зі стиканням з повномасштабним вторгненням. 24 лютого 2024 року KLIKERKLUB (Берлін/Німеччина) у колаборації із Галиною Дудар публікують благодійну збірку «3EPHO», яка включає 50 переважно неопублікованих треків. Ця суміш жанрів виступає проти культурного геноциду і демонструє живу андеграунд музичну сцену України.

Звукові композиції KLIKERKLUB та Ангус Франк

✅ Виставка триватиме 3 тижні. Вхід – вільний!

☝️ Про авторку: Галина Дудар народилась 25 жовтня 1986 року у Почаєві. Живе та працює у Львові. Закінчила Львівський державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша та Львівську Національну Академію Мистецтв. 📌 Персональні проєкти: 2024 «Cycle», Intellias Art Point, Львів, Україна 2023 «Дихання» ПалацикКонопацького, Варшава, Польща «Код свободи» Узядовськийзамок, Площа Дефіляд, Варшава, Польща 2022 «Kodkulturowy» Galeria Bielska BWA, Klubokawiarnia Aquarium, Бельсько-Бяла, Польща «KOD»”Ethnoportfestival” RESPITE CK ZAMEK, Познань, Польща 2021 «Дистанція», deHouse, Львів, Україна 2019 Персональна виставка «ЗНАКИ», Ukraiński Dom, Варшава, Польща 📌 Вибрані групові виставки: 2023 «Космогонія сенсів», Музей сучасного українського мистецтва Корсаків, Луцьк, Україна «Вороття» Народовий дім, Перемишль, Польща. 2022 «Мистецтво як дар» Палацик Конопацького, перформанс, Варшава, Польща «Helikon Sanat Markezi Karma Sergi», Анкара, Туреччина Kosmos Pograniczy, Сейни, Польща 2021 Міжнародне трієнале живопису Карпатського регіону «Срібний квадрат 2018» Перемишль, Польща. Міжнародний арт-проект #365daysafter, арт-галерея «Митець», Київ, Україна 2017 «Врятовані скарби підземного Львова» Люблінський музей, Люблін/ Археологічний музей, Краків, Польща 📌 Сторінки в соцмережахhttps://www.instagram.com/dudar_contemporary https://www.facebook.com/dudarhalyna/

08.09.2024