Тернопільщина втратила захисника Валентина Вовчука

І знову чергова втрата… Щодень війна забирає найкращих…

07 вересня 2024 року перебуваючи в медичному закладі, внаслідок травм отриманих 03 вересня 2024 року під час ракетного обстрілу території військової частини м. Полтава, помер радіотелефоніст, старший солдат ВОВЧУК ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ, 1982 р.н., житель м. Борщів. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК.

Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять про Валентина назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій.

Слава Україні!

Героям Слава!

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