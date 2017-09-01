Новини Тернополя 

Гарна новина для “Автомайдану” і не дуже — для корупціонерів

Irena 23 Views Прокоментуй!

Партнер ВО “Автомайдану” аналітична система youcontrol.com.ua подовжив ще на рік безкоштовну підписку на свій ресурс, за допомогою якого лише за минулий рік “автомайданівцями” було проведено і опубліковано десятки антикорупційних розслідувань стосовно діяльності прокуратури, судів, Нацполіції та місцевих органів влади.

Саме завдяки онлайн-платформі https://youcontrol.com.ua, яка з понад 40 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах, візуалізуючи при цьому зв’язки між афілійованими особами, активістам часто і вдавалося вийти на ті чи інші корупційні зв’язки між фігурантами наших розслідувань.

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