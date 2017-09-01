Гарна новина для “Автомайдану” і не дуже — для корупціонерів

Партнер ВО “Автомайдану” аналітична система youcontrol.com.ua подовжив ще на рік безкоштовну підписку на свій ресурс, за допомогою якого лише за минулий рік “автомайданівцями” було проведено і опубліковано десятки антикорупційних розслідувань стосовно діяльності прокуратури, судів, Нацполіції та місцевих органів влади.

Саме завдяки онлайн-платформі https://youcontrol.com.ua, яка з понад 40 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах, візуалізуючи при цьому зв’язки між афілійованими особами, активістам часто і вдавалося вийти на ті чи інші корупційні зв’язки між фігурантами наших розслідувань.