У чотирьох школах Тернопільщини перший дзвоник уже не пролунає

Кінець літа завжди асоціюється із початком нового навчального року. Вже зараз шкільна тема активно обговорюється і серед батьків, і серед освітян. Щоправда, зважаючи на різні зміни, реформи та новації, які активно запроваджуються цього року в нашій країні, всі, хто має школярів та працює у закладах освіти, нового навчального року очікують із деякою настороженістю і навіть з острахом.

Одні хвилюються, аби не закрили школу у селі, інші бояться втратити роботу. Насправді, переживання людей небезпідставні, бо вже цього року в освіті можна очікувати ряд суттєвих змін, які торкнуться і вчителів, і навчального процесу. Які саме нововведення будуть і чи будуть вони взагалі, побачимо вже у вересні, якщо Верховна Рада прийме новий закон про освіту.

Тим часом, деякі новації у сфері освіти у нашій області вже розпочалися. Передусім, чотири школи у Підволочиську, Козові, Шумську та Збаражі беруть участь у пілотному проекті Концепції нової української школи. Суть його у тому, пояснила начальник управління освіти і науки в області Ольга Хома, що першокласники цих шкіл навчатимуться за спеціальними програмами, які передбачають відхід від усіх шаблонів. Вчителі матимуть право реалізовувати власну творчість та проводити уроки у будь-якій формі, аби зацікавити учнів.

Усі переваги і недоліки проекту обіцяє врахувати Міносвіти, адже з наступного року за цією концепцією навчатимуться діти в усіх українських школах. Новий державний стандарт освіти почнеться із реформи початкової школи та запровадження 12-річного навчання. Міністерство освіти переконує, що це правильний крок, стільки ж вчаться і в усіх європейських країнах. А от батьки учнів не в захопленні від додаткового року навчання у школах.

Щодо тривалості та термінів канікул, то цьогоріч усе буде без змін, запевняє очільниця обласної освіти. Єдине, що кожен навчальний заклад може сам вирішувати, коли їм іти на відпочинок. А літні канікули для усіх шкіл почнуться та завершаться одночасно. Тим часом у соціальних мережах обговорюється думка про можливе скорочення літніх канікул, а продовження зимових, або про навчання по триместрах.

А мешканців деяких сіл непокоїть закриття шкіл, в яких перший дзвоник уже не пролунає. До речі, на чотири, а може й більше шкіл поменшає цьогоріч і в нашій області, а вісім шкіл понижено у ступені. Причиною цього є мала кількість дітей у них. Якщо проаналізувати всі навчальні заклади, то, каже Ольга Хома, щоб мати «правильну» їх наповнюваність, з 822 шкіл області треба було б закрити їх більше трьохсот. Звичайно, цього ніхто не буде робити водночас, але оптимізацію шкіл все ж поступово треба робити, вважає вона.

Необхідно доходити до такої кількості дітей, аби було рентабельно утримувати і школи, і їх працівників. Тим паче, що з цього навчального року Міністерство фінансів не виділятиме дотацій на заробітну плату вчителям. Окрім того, уже доведено, що якість освіти у малокомплектних школах значно гірша, ніж в інших. Тому оптимізація є перспективою сільських шкіл. А учнів довозитимуть на навчання шкільними автобусами до сусідніх сіл. Щодо кількості дітей, особливо у селах, картина справді невтішна. Люди мігрують до міст, бо в селі нема роботи і перспективи. А останнім часом багато мешканців виїжджає з країни. Це також дає і ще дасть у майбутньому свій відбиток на демографічній ситуації в Україні. Вже цього року до шкіл області йде на півтори тисячі учнів менше, ніж минулого. Тож змінювати щось потрібно і в системі освіти, і у самій країні. Бо через основні мрії молоді виїхати за кордон і реалізувати себе там за кілька років може статися так, що не буде кого вчити тут.

Любов ТИМЧУК, Газета “Сільський господар плюс”