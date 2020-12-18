Єпископ Теодор Мартинюк допомагав пакувати подарунки на «Фабриці святого Миколая»

17 грудня владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, взяв участь у роботі «Фабрики св. Миколая», яка діє при храмі УГКЦ св. священномученика Йосафата м. Тернополя (масив «Дружба») у рамках благодійної акції «Миколай про тебе не забуде».

Єпископ допомагав у пакуванні подарунків та відзначив працю волонтерів, які щороку старанно працюють на благо потребуючих дітей Тернополя, реалізовуючи у рамках акції різного роду благодійні ініціативи.

«Не можете собі уявити, яка це буде велика радість для дітей, що буде діятися у їхньому серці, – з радість сказав кир Теодор. – Це завдяки тому, що ви посвятили свій час, свої руки, своє серце для того, щоби ця радість відбулася».

Єпископ наголосив, що «святий Миколай – покровитель для всіх тих, що хочуть допомагати, які не збирають для себе, а діляться зі своїм ближнім. Особливо він є покровителем для тих, хто це робить безкорисливо. І ви волонтери є власне тими, що робите це цілком безкорисливо, тому нехай святий Миколай, великий наш покровитель, буде для кожного і кожної з вас близьким приятелем. Мати приятелем святого Миколая – це дуже багато. Ви є тими, що маєте цього святого близько у своєму серці».

«Нехай та радість, яку ви приносите, сторицею повернеться до вас. А так Господь Бог все робить: коли хтось дарує щось, Господь Бог потім у 100 раз більше повертає», – побажав усім владика та після спільної молитви уділив архиєрейське благословення. Кир Теодор зокрема подякував отцю Володимиру Ковалковському, настоятелю храму св. священномученика Йосафата, та спільноті «Знамення» з особливі старання та дотримання карантинних норм.

Вже завтра, 18 грудня, завдяки зусиллям молодих волонтерів, напередодні празника св. Миколая, сотні потребуючих дітей Тернополя при підтримці водіїв-волонтерів отримають подарунки.

Слід зауважити, що волонтери УГКЦ впродовж місяця працювали на «Фабриці св. Миколая», готуючи пряники, які, відтак, у рамках благодійності продавалися при парафіях. За виручені кошти були придбані необхідні складники для подарунків дітям. Значною була допомога великої кількість людей доброї волі, жертводавців, які долучилися до проведення акції складанням пожертв у спеціальні банки, які з благословення архиєпископа і митрополита Василія Семенюка перебували у кожному храмі УГКЦ Тернополя.

о. Олег ХАРИШИН,

прес-служба архиєпархії