На Тернопільщині зник 16-річний Владислав Білик
Поліцейські Лановеччини розшукують жителя села Борщівка, Кременецького району Білика Владислава Петровича 2007 року народження.
11 травня близько 17 години хлопець пішов з дому та не повернувся.
Прикмети розшукуваного: зріст близько 160см., волосся русяве, очі карі.
Був одягнений в чорну літню куртку, спортивні штани чорного кольору,
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