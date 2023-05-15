На Тернопільщині зник 16-річний Владислав Білик

11 травня близько 17 години хлопець пішов з дому та не повернувся.

Був одягнений в чорну літню куртку, спортивні штани чорного кольору,

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