Голова Тернопільської обласної ради отримав диплом кандидата наук

Вручення відбулося під час засідання вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

Захист дисертації «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної дисфункції» відбувся у лютому 2018 року у Івано-Франківському національному медичному університеті.

Науковий керівник роботи – доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна.

Фото з сайту ТДМУ