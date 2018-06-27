Голова Тернопільської обласної ради отримав диплом кандидата наук
Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук отримав диплом кандидата медичних наук.
Вручення відбулося під час засідання вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.
Захист дисертації «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної дисфункції» відбувся у лютому 2018 року у Івано-Франківському національному медичному університеті.
Науковий керівник роботи – доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна.
Фото з сайту ТДМУ