Зірки білоруської та британської сцени виступлять на “Файному місті”

Організатори фестивалю “Файне Місто” оголосили повний список учасників Light Stage, серед яких відомі іноземні та вітчизняні музичні виконавці.

Beissoul & Einius. Особливого звучання цьогорічній Light Stage подарує литовський ексцентричний дует “Beissoul & Einius”. Це сміливі експериментатори не лише у сфері музики, але й моди, адже їхніми авторськими сюрреалістичними костюмами захоплюється Vogue та L`Officiel. Їхня магнетична електроніка заворожує, а свій образ виконавці доповнюють одягом з власних колекцій із справжнього скла. Мелодії переповнені звуками з майбутнього – таку магію на фестивалі “Файне Місто” ви точно ще не бачили!

Bloom Twins. Окрім талановитих литовців, на Light Stage завітає британський гурт запальних близнючок “Bloom Twins”, які, до речі, мають українське коріння. Сестри-близнята Анна та Софія Купрієнко із України давно завоювали європейські хіт-паради. Свій музичний стиль дівчата визначають як дарк-поп, що справді є цікавим міксом незвичного звучання.

Naviband. Білоруський інді-поп гурт “Naviband” вже очікує свого приїзду Файне Місто. Дует, що був створений у 2013 році, представив країну на музичному конкурсі “Євробачення – 2017”.

Nights Out. Окрім британців та білорусів, на сцені виступить німецький інді-поп гурт українського походження “Nights Out”. У січні 2018 року учасники попередньої групи “Machu Picchu” оголосили про перезапуск проекту під новим іменем, проте вже у Німеччині. У березні 2018 року вони випустили дебютний кліп на пісню “Fossil”. Зараз хлопці підкорюють німецьких слухачів, бо саме там заплановані їхні нові виступи.

Naviband

PAPYLLON. Словаки з гурту “PAPYLLON” подарують нове бачення на альтернативний рок. У 2017 році вони випустили свій дебютний однойменний альбом і приїдуть з цими піснями у Тернопіль 20 липня на Light Stage фестивалю “Файне Місто”.

Bloom Twins

Jayce Levis. 21 липня відвідувачі познайомляться з британцем Джайсі Лювісом (Jayce Levis). Його сольний сингл “Icon” був випущений у 2009 році і став популярним не лише серед європейських меломанів, але й підкорив азіатську публіку. Відтак, артист стає електро-рок відкриттям MTV, автором двох лейблів-мейджорів і героєм фільму BBC та легко здобуває дружбу з легендами музики в особі культового супер-лиходія. Його виступ подолає усі шаблони музичних перформансів на Light Stage і додасть темних сторін звучанню мультиінструментальної музики.

Leo Mantis . Український співак нігерійського походження Leo Mantis поділиться зі слухачами частинкою свого унікального стилю, в якому вдало поєднується запальні ритми африканського блюзу, року та інді. Тож уже 22 липня ви переконаєтеся у магії звучання його пісень.

Один в каное. Їхній перший студійний альбом слухачі побачили у 2016 році, до якого увійшло одразу 25 пісень. Музиканти успішно гастролюють по Україні і підкорюють серця все більшої кількості меломанів.

Vivienne Mort. Проникливий голос цієї співачки важко не впізнати. “Vivienne Mort” – український інді-рок гурт, заснований у 2007 році давно посів чільне місце серед виконавців української музики. Учасники експериментують з проникливими ритмами і текстами у піснях, а кліп до пісні “Пташечка”, що, до слова, знімався у Індії, сповнений нових мистецьких мотивів. Гурт увійшов до півфіналу національного відбору “Євробачення – 2017” і успішно гастролює не лише серед українських, але й польських міст.

Співак Sasha Boole завжди дивує симбіозом блюзу, кантрі, фольку та регтаймів.

Шаленого драйву відвідувачам вкотре додасть ексцентричний дует “Хамерман Знищує Віруси”. Нестандартні костюми виконавців з каштанів, гречки, сирих курей на голові, чудернацьких шляп та дивакуватих елементів одягу точно запам’ятовуються надовго. Головна інтрига – в якому образі цьогоріч з’являться артисти.

Також слухачі зможуть насолодитися чарівною музикою від тернопільських виконавців з інді-гурту “Tik Tu”, які давно уже стали улюбленцями на різних музичних фестивалях країни. Їхній виступ очікуйте 22 липня. Окрім цих музикантів, на сцені зіграє місцевий рок – гурт “Ті, що падають вгору”, загадковий дует електронної музики “TVORCHI” та київський рок-гурт “FRANCO”. До речі, останні люблять дивувати публіку цікавими мистецькими симбіозами.

21 липня відвідувачі почують талановитих учасників та переможців Koza Music Battle з гурту “Our Atlaantic”, які поділяться власним прогресивним баченням на сучасну музику. Цього ж дня, гурт “Курган & Агрегат” запалить слухачів хіп-хоп ритмами, а вже в останній день фестивалю, 22 липня, відвідувачів розважатимуть одеські фольк-виконавці з групи “Деньги Вперед”.