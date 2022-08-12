Голова Тернопільської обласної ради перевірив готовність до навчального року Теребовлянського академічного ліцею (відео)
Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко продовжує моніторити готовність закладів освіти до початку навчального року.
Днями Михайло Головко відвідав Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько.
Разом з керівником навчального закладу Олегом Архитком голова обласної ради оглянув приміщення ліцею, навчальні класи та, зокрема, укриття, які в навчальній установі обладнали для проведення занять під час повітряної небезпеки.
Михайло Головко висловив вдячність колективу ліцею та його керівнику за патріотизм та активну громадську діяльність.
– Дякую Олегу Володимировичу та всьому колективу за небайдужість та активну діяльність. З початку повномасштабного вторгнення вони підтримували наші Збройні сили та передавали необхідні речі переселенцям. Українці – сильна нація! Наша сила, в єдності, – зазначає очільник обласної ради.