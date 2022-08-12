Очно чи дистанційно? Як будуть навчатися та чи є укриття в тернопільських університетах

Попри те, що складання національного мультидисциплінарного тесту ще триває, в Україні вже розпочалася вступна кампанія-2022. Умови спростили, а деякі пункти змінили.

20 хвилин поспілкувалися з представниками чотирьох вищих навчальних закладів Тернополя та дізналися, як у кожному просувається вступна кампанія. На що можуть розраховувати майбутні студенти, за якою формою планують університети починати навчальний рік та чи збільшився обсяг держзамовлення?

Розповімо про кожен вищий навчальний заклад окремо.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Педагогічний університет активно приймає заявки на навчання. Зі слів відповідального секретаря приймальної комісії ТНПУ Юрія Древніцького, станом на 10 серпня надійшло вже понад 2000 заяв від українських абітурієнтів.

– Цьогоріч абітурієнти не такі активні, а все через те, що результати національного мультидисциплінарного тесту (НМТ) приходять поступово. То перші дні була мала кількість заяв і переважно від випускників, які закінчили школу в минулих роках. Бум від випускників-2022 спостерігається з другого серпня. Вступна кампанія побудована таким чином, що всі заявки приймаємо в онлайн-форматі. Особисто приносять документи ті, чиї документи не внесені в державну електронну базу з питань освіти, – каже пан Юрій.

Що стосується іноземних абітурієнтів, то через воєнний стан в країні майже немає бажаючих вступати до українських вищих навчальних закладів. Та все ж, університет цього року отримав чималу кількість місць на держзамовлення, що дає можливість прийняти більшу кількість абітурієнтів на бюджетну форму навчання.

– Ми маємо понад 600 місць державного замовлення для випускників шкіл на денну форму навчання, понад 100 місць – на заочну форму. Також 210 місць денної форми навчання для випускників коледжів, а ось на заочну форму – 88 місць. Питання щодо державного замовлення для вступників на магістратуру ще не розглядалось. Переміщені з тимчасово окупованих територій або зон, де відбуваються бойові дії, вступатимуть за квотою-2. Таким вступникам надається 10% від загальної кількості держзамовлення. Також 10% надається для квоти-1 (люди з інвалідністю, військовослужбовці), – додає Юрій Древніцький.

Попри воєнний стан в Україні, університет все ж сподівається на очну форму навчання, тож вже поступово за літо підготували сховища як у навчальних корпусах, так і гуртожитках. Натомість все вирішуватиметься на першій вченій раді університету.

– У головному корпусі, першому та третьому гуртожитках вже були готові укриття. Недавно закінчили підготовку додаткових укриттів у третьому та четвертому навчальних корпусах. Вчена рада має відбутись десь у 20 числах серпня і тоді вже оберуть або онлайн, або офлайн, або змішаний формат навчання. Досить важко щось спрогнозувати. Педагоги готуються до всіх варіантів, щоб вже вчасно розпочати навчальний рік і вже надавати знання студентам, – розповів відповідальний секретар приймальної комісії ТНПУ.

Популярними серед абітурієнтів тут є такі спеціальності: психологія, переклад, початкова освіта, дизайн.

Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського

Планомірно вступна кампанія-2022 просувається і в медичному університеті. За понад 10 днів роботи приймальна комісія отримала майже 1900 заявок від українських абітурієнтів. Зі слів заступника відповідального секретаря приймальної комісії Ігоря Драча, цьогоріч очікується менша кількість, враховуючи відсутність іноземних абітурієнтів.

– Ми моніторимо кількість поданих заяв в інші медичні університети і бачимо, що зниження статистики спостерігається у кожному. Але треба враховувати, що деякі абітурієнти ще не отримали результати тесту або взагалі ще його не склали. Проте цього року ще до старту вступної кампанії абітурієнти майже обривали гарячі лінії задля уточнення правил вступу, прийому заявок та спеціальностей. Ми завжди допомагаємо та інформуємо абітурієнтів, аби вони зробили все правильно, – каже Ігор Драч.

Акцентують увагу в медичному університеті і на тому, що через повномасштабне вторгнення Міністерство освіти і науки України значно спростило умови вступу для випускників коледжів та абітурієнтам поквоті-2.

– Випускники коледжів вступають до нашого закладу за результатами мультидисциплінарного тесту. Ніяких фахових іспитів не буде, аби уникнути скупчення дітей в університеті. А ось абітурієнти з окупованих територій чи регіонів військових дій мають право на вступ за співбесідою. До того ж, її можна пройти онлайн. Ми підготувались, аби зробити відео-та аудіозапис кожної співбесіди. Але це за умови, якщо дитина не змогла зареєструватися на мультидисциплінарний тест мул або ж не виїхала. Також МОН рекомендував знизити пороговий бал на медицину та стоматологію. Якщо у минулому році мінімальний поріг був 150 балів з двох предметів, то зараз таких обмежень не існує, – додає пан Ігор.

Це дає можливість дітям, які бачать своє майбутнє у медицині, здійснити мрію. Але у закладі наголошують на тому, що вчитись треба відповідально і враховувати ще й систематичні іспити, додаткові контрольні з медицини. Також у медичному університеті збільшилась кількість державних замовлень. Відтак, на фармацію з 12 до 20 місць, а фізична терапія з шести до 10 місць.

Зі слів проректора з науково-педагогічної роботи Аркадія Шульгая, вищий навчальний заклад працюватиме в офлайн форматі. З 15 серпня на навчання мають вийти студенти других-шостих курсів, а інші приєднаються після завершення вступної кампанії.

– Наш заклад вже має акт погодження приміщень цивільного захисту. За кожним навчальним корпусом закріплений фахівець, який відповідатиме за дотримання вимог цивільного захисту. Також кількість людей у корпусі не повинна перевищувати кількості місць у сховищі. Якщо з цим виникатимуть питання, то студенти навчатимуться у дві зміни, – каже він.

Уже склали графік навчання, за яким осінній семестр має завершитись раніше, тобто до зими. Через що студенти навчатимуться навіть по суботах.

Західноукраїнський національний університет

Вступна кампанія до бакалаврату триває з 29 липня. За цей час комісія вже прийняла та опрацювала 3251 заяву від українських абітурієнтів. Документи приймають від вступників в онлайн-форматі, якщо не враховувати пільгові категорії.

– Весь прийом заяв здійснюємо через електронні кабінеті. Також у нас працює консультаційний центр, куди вступники можуть прийти до нас і їм допоможуть зареєструвати електронні кабінети, подати заяви і все правильно завантажити. Подати документи на бакалаврат можна до 23 серпня як на контракт, так і на бюджет. А ось до 30 листопада ми прийматимемо заявки тільки на контактну форму навчання. Також у нас вже розпочалися індивідуальні усні співбесіди для тих абітурієнтів, які знаходяться на ТОТ або в зоні бойових дій або мають право на їх здачу. Вся робота йде за планом, – каже відповідальний секретар приймальної комісії Антон Шевчук.

В університеті розширений спектр спеціальностей. Вже отримали заяви від абітурієнтів на всі спеціальності, зокрема: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Право», «Психологія», «Маркетинг», «Комп’ютерні науки». Також Антон Михайлович зазначає, що цьогоріч по всім спеціальностям високі показники щодо поданих заяв.

– Ми готуємся до того, що навчання у нашому закладі відбуватиметься за очною формою. Всі наші навчальні корпуси обладнанні укриттями, навіть під час вступної кампанії вже були ситуації, коли працівники та абітурієнти були змушені спуститись до сховищ. І там чекали завершення повітряної тривоги. Планується, що розклади будуть складені таким чином, щоб та кількість студентів і працівників, яка знаходиться у корпусі мала змогу сховатись під час тривоги, – запевняє Антон Шевчук.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Згідно з графіком вступна кампанія йде і в технічному університеті. Абітурієнтів закликають подавати документи в онлайн-форматі, аби уникнути скупчення людей у закладі. Максимальний обсяг держзамовлень на бакалаврат сягає 434 заявки, якщо говорити про денну форму навчання. А ось на заочну – 106 заяв.

Зі слів ректора Миколи Митника, поки триває вступна кампанія навчальний заклад готується до різних варіантів навчання. Це може бути як онлайн, офлайн, так і змішана. У першу чергу, дбатимуть про безпеку педагогічних працівників та студентів.

– Ми будемо відштовхуватися виключно від безпекової ситуації на Тернопільщині. Зараз прогнозувати щось важко. Все змінюється щоденно. Також ми вже підготували частину первинних укриттів, куди під час повітряної тривоги зможуть сховатись як діти, так і працівники. Зараз проводяться підготовчі роботи і в інших корпусах, – каже він.

Тернопільські вищі навчальні заклади очікують на нових студентів. Якщо виникли питання під час подання заявки або обрання професії – телефонуйте на гарячі лінії закладів, що вказані на сайті. А редакція «20 хвилин» бажає кожному абітурієнту правильно обрати професію, і щоб студентські роки були незабутніми.

Довідка:

Контакти приймальної комісії в ТНПУ імені Володимира Гнатюка:

(098) 416-65-93

(063) 952-00-05

(0352) 53-39-58

Контакти приймальної комісії в ТНМУ імені Івана Горбачевського

+38-093-589-18-78

+38-068-771-06-35

(0352) 25-15-72

Контакти приймальної комісії в ЗНУ

(0352) 51-75-85

Контакти приймальної комісії в ТНТУ імені Івана Пулюя

(0352) 51-97-27

+38 068 66 51 980