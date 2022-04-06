На Тернопільщині працюють іноземці з 18-ти країн світу
У січні – березні 2022 року у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 14 дозволів на застосування праці іноземних громадян. Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни США, Вірменії та Польщі.
В області іноземці працюють у переробній промисловості (34%), сільському господарстві та оптовій (роздрібній) торгівлі (по 21,0%), в торгівлі (15,1%), сфері обслуговування і надання інших послуг (29,9%).
На Тернопільщині у січні – березні 2022 року 46 роботодавців використовують працю 61 іноземця з 18 країн, зокрема, Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Вірменія, Руанда, Королівство Данія, США, Швейцарія, Литва, Латвія, Франція, Китай, Болгарія, Білорусь, Грузія, Італія та Нідерланди.
Майже дві третини іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».