На Тернопільщині працюють іноземці з 18-ти країн світу

У січні – березні 2022 року у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 14 дозволів на застосування праці іноземних громадян. Найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни США, Вірменії та Польщі.

В області іноземці працюють у переробній промисловості (34%), сільському господарстві та оптовій (роздрібній) торгівлі (по 21,0%), в торгівлі (15,1%), сфері обслуговування і надання інших послуг (29,9%).

На Тернопільщині у січні – березні 2022 року 46 роботодавців використовують працю 61 іноземця з 18 країн, зокрема, Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Вірменія, Руанда, Королівство Данія, США, Швейцарія, Литва, Латвія, Франція, Китай, Болгарія, Білорусь, Грузія, Італія та Нідерланди.